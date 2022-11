Strada litoranea chiusa, Comune di Tarquinia assente al sopralluogo

18 novembre 2022 a

Chiusura della litoranea: sopralluogo del presidente della Provincia Romoli. All’appello però manca il Comune di Tarquinia ed in particolare l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Maurizio Cerasa. La Provincia ha voluto constatare in loco le problematiche legate alla chiusura di un’arteria che di fatto rappresenta la viabilità alternativa all’autostrada. La chiusura al traffico veicolare della S.P. n. 41 Litoranea al Km 3+200 è stata disposta per problematiche sopraggiunte dopo le indagini strutturali al Ponte sul Canale. Quello che è certo è che la strada resterà chiusa molto a lungo. Nella migliore dele ipotesi si parla di maggio-giugno ma avendo ben presenti analoghi provvedimenti i tempi potrebbero essere ben più lunghi. Il presidente Romoli si è detto disponibile sin da subito a mettere in sicurezza la Vecchia Aurelia nel tratto di competenza provinciale per poter tamponare la situazione in attesa dei lavori di ripristino del ponte pericolante. Una soluzione che però necessita della condivisione e concertazione con l’amministrazione comunale che dovrebbe fare la sua parte agendo sui tratti di sua competenza. L’assessore Cerasa che sarebbe stato preventivamente, anche informalmente, avvisato del sopralluogo però non si è presentato.

Ponte inagibile, strada litoranea tagliata in due

Che tra il sindaco Alessandro Giulivi ed il presidente della Provincia Alessandro Romoli non corra buon sangue è cosa oramai risaputa. Da qui la forte preoccupazione da parte dei frontisti. “Le criticità sono enormi e più il tempo passa e più diventano difficili da gestire – affermano- Ci auguriamo che le beghe personali e politiche non vadano ad inficiare le reali esigenze di chi risiede in questa zona”. Residenti dunque che si aspettano che anche il Comune faccia la sua parte. Con la Litoranea chiusa tutta l’area è praticamente divisa in due. Enormi disagi per gli scuolabus con la zona dei campeggi completamente isolati, tantissime le difficoltà per raggiungere i campeggi e gli agriturismi presenti nella zona. La litoranea inoltre è utilizzata dai vacanzieri che arrivano dalla Toscana per raggiungere il Lido. Ora gran parte del traffico verrà inevitabilmente dirottato sulla complanare del Pidocchio, una strada priva di corsia di decelerazione adibita all’immissione e per questo notevolmente pericolosa. “La Provincia ha fatto la sua parte, con il presidente che si è subito messo a disposizione per trovare una soluzione tampone. – c

