Civita Castellana, dopo anni è tornata la luce sulla rotatoria di via Vincenzo Ferretti

18 novembre 2022 a

Finalmente la luce. Sulla rotatoria di via Vincenzo Ferretti, l’amministrazione comunale di Civita Castellana ha ripristinato l’illuminazione pubblica che mancava da svariati anni, nonostante i reiterati solleciti da parte dei cittadini della zona.

L’intervento degli amministratori locali, che ha risolto il problema, è stato accolto con grande favore da parte dei residenti.

“In quindici anni- commenta Alessandro Perelli, la cui famiglia è titolare di una attività commerciale in via Vincenzo Ferretti - non c'era mai riuscito nessuno. Finalmente è tornata la luce nella zona. Ora abbiamo un bel lampione e una bella illuminazione. Nel corso degli anni il buio e la mancanza di chiarore e di visibilità avevano provocato svariati incidenti stradali presso la rotatoria. Un grazie di cuore al sindaco Luca Giampieri, al vicesindaco Claudio Parroccini, l’assessore Lorena Sconocchia e a tutta la giunta comunale che si è impegnata per risolvere questo annoso problema dimostrando sensibilità e attenzione nei confronti della collettività”.

