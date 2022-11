Civita Castellana, Norma e Terenzio festeggiano 70 anni di matrimonio

18 novembre 2022 a

Un giorno di festa per la comunità civitonica. Terenzio Paiella e Norma Urbanetti hanno raggiunto un traguardo eccezionale, festeggiando insieme ai propri congiunti ben 70 anni di matrimonio, le cosiddette “nozze di ferro” Un periodo molto lungo vissuto insieme, attimo per attimo, in maniera inossidabile ed unita in nime dell’amore e della famiglia.“Congratulazioni ai nostri amici supereroi Terenzio e Norma- dichiara il sindaco Luca Giampieri- che hanno festeggiato 70 anni di matrimonio.Una vita trascorsa insieme, un traguardo da celebrare perché frutto di un grande amore e della condivisione costante, giorno dopo giorno, di idee e valori. E’ stato davvero un piacere e un onore aver festeggiato insieme a loro”.



