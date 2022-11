Un civitonico alla Farnesina: Marco Parroccini nella segreteria del ministro degli Esteri

18 novembre 2022 a

Un civitonico alla Farnesina. Si tratta del forzista Marco Parroccini, 28 anni, che due giorni fa è entrato a far parte della segreteria particolare del ministro degli Esteri, nonché vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Nonostante la giovane età, Parroccini ha già un curriculum politico di tutto rispetto: laureato in Scienze politiche, ha svolto poi un master avanzato in Progettazioni su fondi europei e finanza agevolata. Già segretario internazionale di Forza Italia Giovani, dal luglio 2021 è anche vice presidente dello Youth Epp, il movimento giovanile del Ppe. Marco è fratello del vicesindaco di Civita Castellana e capo di gabinetto della segreteria del presidente della Provincia. Il padre Domenico, è un esponente storico di Forza Italia ed è stato pure lui vicesindaco, negli anni in cui alla guida del Comune c’era un altro Giampieri, Massimo, padre dell’attuale primo cittadino.

