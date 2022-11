Viterbo, minicar contro furgone, muore 48enne. Gravissimo il conducente del mezzo

Beatrice Masci 18 novembre 2022 a

Un morto e un ferito gravissimo è il bilancio di un frontale tra una minicar e un furgone. Il violento impatto ha causato la morte di Constantin Chetraru, 48enne di origine rumena ma da tempo residente a Civita Castellana. Gravissimo il conducente del piccolo mezzo, M. P., un 48enne di Fabrica di Roma. Illesi, invece, gli occupanti del furgone, si tratta di una donna e di due bambini, originari di Crognaleto, comune in provincia di Teramo. L’impatto si è verificato intorno alle 16 lungo la strada statale 3 Flaminia, nel territorio di Civita Castellana.

La vittima viaggiava nel lato passeggero della minicar condotta dal 48enne di Fabrica di Roma. I soccorsi, giunti nel giro di pochi minuti, non hanno potuto che constatare il decesso del 48enne rumeno, mentre, verificate le gravissime condizioni di M. P., hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato portato in ospedale - dove i sanitari lo hanno immediatamente sottoposto a tutte le visite del caso - in codice rosso. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Civita Castellana. Dai primi rilievi, tuttavia, appare probabile che i due mezzi, i quali procedevano in opposte direzioni di marcia, si siano scontrate frontalmente. Un impatto violento che non ha lasciato alcuno scampo al passeggero della minicar.

L’uomo è infatti rimasto incastrato tra le lamiere del piccolo mezzo di trasporto. La differenza tra i due mezzi, la minicar e il furgone, ha giocato a sfavore del 48enne rumeno. Sconvolta la donna che si trovava alla guida del furgone, anche lei soccorsa dal personale medico perché in stato di shock, ma fortunatamente illesa. Con ogni probabilità sarà ascoltata dai carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’elisoccorso, sono intervenuti i carabinieri di Civita Castellana e il personale dell’Anas. La strada, infatti, è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, i rilevi e, in tarda serata, la rimozione dei due mezzi incidentati.

