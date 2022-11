Comune Viterbo, approvato regolamento sui matrimoni

Mattia Ugolini 18 novembre 2022 a

Il Consiglio ha approvato il regolamento per far svolgere matrimoni ed unioni civili in strutture private ed in altri luoghi comunali. Dopo l’okay arrivato dalla Commissione il mese scorso, ieri a Palazzo dei Priori è arrivato il via libera dalla maggioranza Frontini. Il documento, redatto dai consiglieri Letizia Chiatti e Luigi Gioiosi, istituisce anche a Viterbo le cosiddette case comunali, ossia siti privati come ristoranti, agriturismi, palazzi dall’importante valore storico e simbolico o, più semplicemente, degli spazi creati e gestiti ad hoc in cui poter dire il fatidico sì ed ufficializzare il vincolo matrimoniale nel pieno rispetto delle normative. Prima di ieri, nonostante le case comunali siano una realtà in moltissimi comuni italiani e della Tuscia, il capoluogo non aveva mai legiferato a riguardo. Infatti, i matrimoni e le unioni civili sotto le insegne del Comune potevano essere celebrati soltanto nella sala di piazza Fontana Grande ma, da oggi, sarà possibile utilizzare anche la Sala delle Bandiere, la Sala Regia, la Cappella Palatina e anche il cortile di Palazzo dei Priori.

Il consigliere Marco Ciorba ha fatto una proposta suggestiva: “Inserire Prato Giardino tra gli uffici distaccati e far sposare anche lì, sarebbe un atto utile per la rivalutazione del parco. Poi mi auguro che si possa intavolare una discussione con il MiBact per fare lo stesso a Villa Lante e spero possa interessare anche ai proprietari dell’anfiteatro romano di Ferento. Poter rendere utilizzabili questi siti di pregio ci daranno la possibilità di far conoscere la nostra città. Saranno d’interesse per molti operatori nazionali ed internazionali del mondo del wedding. Viterbo, come sappiamo, è sempre stata esclusa da sempre da questo mercato, è ora di farcela entrare”. Vedremo se l’idea diverrà realtà. Per quanto riguarda l’aspetto burocratico, bisognerà avviare le successive procedure per permettere ai siti interessati di trasformarsi in case comunali e, dunque, ottenere l’abilitazione per poter celebrare i riti. Poi ci sarà la pubblicazione di un avviso e la manifestazione d’interesse. Infine, un albo con tutti i siti, che verrà aggiornato e vagliato dalla giunta semestralmente. Bisognerà provvedere, ovviamente, anche alla regolamentazione, presumibilmente con contratti in comodato d’uso.

Andrea Micci, leghista, si è detto d’accordo ma ha voluto fare delle precisazioni: “Voto favorevolmente ma, nel 2021, avevo già noi depositato questo regolamento e cose avanti, poi l’amministrazione Arena è andata a casa e non si concluse nulla. Mi dicevate che questo regolamento era completamente diverso dal mio, ma è chiaro che sia lo stesso con alcune piccole modifiche, alcune delle quali peggiorative. Guarda caso i luoghi sono gli stessi, mi è dispiaciuto che non sia stato fatto neanche un accenno”. Ma Letizia Chiatti, firmataria dell’attuale regolamento, gli risponde: “Io non ho neanche letto la sua proposta, ho visto quelle di altre città italiane. Che ci siano analogie è ovvio, ma non abbiamo copiato assolutamente nulla, tanto che ho saputo dopo della sua esistenza. Tra l’altro, lei non aveva citato le unioni civili”. Poi volano parole grosse, con Micci che accusa la Chiatti di mediocrità e lei che si altera: “Si vergogni!”. Beghe d’aula, che comunque non oscurano il traguardo raggiunto dal Comune: dopo vent’anni, ora le celebrazioni dei matrimoni saranno esattamente come quelle delle più grandi città italiane.

