Viterbo, detenzione e spaccio di cocaina. Un 29enne ai domiciliari

Nello scorso fine settimana agenti della squadra mobile della questura di Viterbo hanno proceduto all’arresto di un 29enne viterbese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, dopo un maldestro tentativo di fuga, gli agenti hanno fermato il giovane per un controllo alla periferia del capoluogo nei pressi della sua abitazione, sorprendendolo in possesso di droga e denaro contante.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di oltre 180 grammi di cocaina, circa 4 mila euro in contanti oltre a diverse bilance elettroniche e materiale vario idoneo al taglio e al confezionamento dello stupefacente. Il 29enne si trova agli arresti domiciliari.

