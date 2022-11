Viterbo, scontro tra minicar e furgone sulla Flaminia. Un morto e un ferito grave

17 novembre 2022 a

Un uomo di 48 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in uno scontro frontale avvenuto oggi, poco dopo le 16, all'altezza del km 53,000 della Flaminia, a Civita Castellana.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e una minicar, provocando la morte dell'uomo, passeggero della minicar, e il ferimento del conducente dello stesso veicolo. Quest'ultimo, in condizioni gravi, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con l'eliambulanza.

Sul posto presente i carabinieri e il personale di Anas, impegnato nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

