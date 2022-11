Viterbo, incendio in appartamento a Fabrica di Roma. Due persone intossicate

14 novembre 2022 a

a

a

Due persone intossicate nell'incendio di un appartamento a Fabrica di Roma. Le fiamme si sono sviluppate la scorsa notte in via del Barco.

Video su questo argomento Fiamme nell'isola ecologica Paolo Di Basilio

Da chiarire le causa del rogo, anche se potrebbe essersi trattato di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e successivamente messo in sicurezza l'intero stabile.

Appartamento a fuoco, distrutta cucina e camera

Gli inquilini dell'appartamento, che al momento in cui si è propagato l'incendio erano in casa, sono rimasti intossicati e trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Tutta la struttura, inoltre, è stata evacuata. Intervenuti anche i carabinieri per fare luce sulla dinamica dell'incendio.

Incendi in serie, i carabinieri indagano un pensionato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.