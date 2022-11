Viterbo, 23enne trovato con cocaina e hashish sulla Tuscanese. Arrestato dai carabinieri

14 novembre 2022 a

Nella serata di sabato i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno dato corso ad un servizio coordinato di controllo dei parchi pubblici con l’impiego di più pattuglie ed unità cinofile. Nella notte i controlli sono poi proseguiti nei pressi dei locali notturni.

Spaccio di cocaina, 44enne in manette

Nell’area verde di via Carlo Cattaneo un viterbese è stato fermato e denunciato per il possesso di circa 1,4 grammi di eroina suddivisi in 4 involucri di carta e un coltello a serramanico, mentre un altro concittadino con circa 1 grammo di cocaina è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Controlli anti droga davanti alla Villa comunale, arrestato trentenne trovato con l'hashish

Sulla strada Tuscanese i militari hanno controllato un’auto in transito, arrestando in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il passeggero 23enne, trovato in possesso di più involucri di cellophane contenenti complessivamente circa 5,6 grammi di cocaina e 1,2 grammi di hashish e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria; un altro coetaneo, con involucro da 0,6 grammi di hashish, è stato segnalato quale assuntore alla competente autorità amministrativa.

Quaranta piante di marijuana sotto sequestro. I controlli dei carabinieri durante il ponte

