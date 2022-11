Lega Viterbo, entro dicembre il congresso provinciale

14 novembre 2022 a

Il coordinatore regionale, Claudio Durigon, quello provinciale, Andrea Micci, e il suo vice, Fabio Bartolacci, hanno inaugurato ufficialmente la stagione dei congressi della Lega con l’elezione di Carlo Pellegrini a segretario della sezione Comuni della provincia. Eletto anche il direttivo, composto di sei componenti: Ascanio Maccarri, Giovanni Congedi, Giampaolo Vaccari, Matteo Massaini, Andrea Mascagna e Federico Salucci.

“Entro il mese di dicembre annuncia Durigon - si svolgerà il congresso provinciale. L’esperienza politica e di coordinamento di partito maturate da Pellegrini nel corso degli anni sono certo saranno un importante plus valore per l’azione del nostro partito sul territorio. La sua elezione assume ancor maggiore rilievo in vista delle prossime elezioni regionali. Le dimissioni di Zingaretti, che hanno liberato il Lazio da 10 anni di gestione inadeguata, aprono le porte alla possibilità di restituire alla Regione un governo di centrodestra”.

Auguri di buon lavoro a Carlo Pellegrini anche da parte del coordinatore provinciale della Lega Andrea Micci: “Da questo momento ci apriamo a un processo democratico sempre più lontano dalle nomine”.

