Gradoli, Museo del costume farnesiano sempre più accessibile e tecnologico

Il Museo del costume farnesiano di Gradoli è sempre più accessibile. “L’intervento - spiega l’amministrazione comunale - ha come obiettivo la valorizzazione di palazzo Farnese tramite le nuove tecnologie e il miglioramento della sua accessibilità. La realizzazione del sistema multimediale posizionato nell’Info Point con schermi video su ogni piano, è il cuore del nuovo allestimento del palazzo Farnese. Completato dalla nuova illuminazione delle sale affrescate del Palazzo e dai rinnovati supporti espositivi che rendono più fruibile il Museo del costume farnesiano e finalmente leggibile l’intera geografia del palazzo e tutte le sue opere d’arte. Accanto agli ingressi e negli spazi antistanti gli ascensori, i totem con inserite piante tattili dello spazio circostante e dotati di sistema Lve (Loges vet evolution) consentono sia agli ipovedenti di ascoltare informazione vocali tramite app telefonica, sia una migliore accessibilità nel Palazzo ai diversamente abili. Pertanto il progetto è definibile come una fornitura di apparati tecnologici che vanno forniti, montati, messi in rete, dotati di contenuti calibrati e resi funzionanti. Nei monitor, gestiti dall’info point scorrono le immagini del Palazzo, dei dipinti, le foto di Gradoli, del suo ambiente e territorio, unite a musiche, schede e informazioni utili al visitatore. Unico bene culturale è il palazzo stesso e per questo il progetto ha come obiettivo la sua valorizzazione da un punto di vista storico, architettonico, artistico e documentale attraverso il sistema multimediale”.

