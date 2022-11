Confagricoltura, Remo Parenti confermato presidente

13 novembre 2022 a

Il consiglio direttivo della Confagricoltura Viterbo – Rieti ha rinnovato delle cariche sociali; il presidente uscente Remo Parenti è stato riconfermato all’unanimità per acclamazione. Sempre per acclamazione sono stati eletti vicepresidenti Mauro Favero, Bettina Sabatini e Pierluigi Silvestri.

Completano il comitato di presidenza Mauro Bocci, Silvestro Parenti, Paolo Mariotti, Francesco Gioacchini e Annibale Nicolai.

Remo Parenti conduce un’azienda a carattere cerealicolo-castanicolo nei comuni di Viterbo, Latera e Caprarola; ha rivestito numerosi incarichi all’interno della Confagricoltura quali presidente regionale della sezione frutta in guscio, presidente del comitato della Dop Castagna dei Monti Cimini, già vicepresidente del Consorzio agrario di Viterbo.

Congratulazioni per la riconferma sono arrivate dal deputato di FI Francesco Battistoni, che ha scritto “Pnrr e sviluppo sostenibile, sono temi di cui questo territorio dovrà rendersi protagonista. Per questo auguro a Remo, ed a tutta l'organizzazione Confagricoltura, un buon lavoro, nella certezza che saprà portare avanti con entusiasmo e caparbietà le esigenze degli agricoltori della Provincia di Viterbo”.

