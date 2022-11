Viterbo, olio d'oliva. A Marta si prevede un'annata di alta qualità

Danilo Piovani 13 novembre 2022 a

a

a

Continua la raccolta delle olive, che quest’anno, secondo gli esperti, sarà abbondante e donerà un olio di alta qualità. Da anni, ormai, l’olio martano ha varcato anche i confini regionali, tanto che molti acquirenti lo hanno già prenotato, recandosi presso la cooperativa agricola La Garibaldina, dove le macchine del frantoio lavorano le olive portate dai maggiori produttori del paese: i 250 soci, facendo poi scorrere quel nettare di extravergine di oliva, di un colore ed un sapore unici. All’interno del frantoio sono già pronte le lattine da cinque litri per confezionare e mettere in vendita l’olio.

E’ noto a tutti che la pianta dell’olivo predilige un ph del terreno particolare, e quello del territorio di Marta, di origine vulcanica, è ottimale per la crescita di tali coltivazioni, tanto che nel corso degli anni si è creato un indotto economico notevole per la commercializzazione e la produzione del prodotto oleario. Sin dal primo mattino, sfidando freddo, vento e a volte anche la pioggia, gli olivicoltori e gran parte della popolazione martana, con le lunghe scale poste sui pianali, trattori e mezzi agricoli, si recano nelle campagne per iniziale questo duro lavoro ed assicurarsi l’olio per tutto l’anno o per portare le olive come soci nei frantoi. La raccolta avviene attraverso i mezzi meccanici, utilizzando compressori o aste a batteria che hanno ormai sostituito i sistemi tradizionali. Poi, una volta che le olive sono nelle reti stese sotto gli alberi, si passa al duro lavoro della raccolta.

Il paese di Marta ha una lunga tradizione in fatto di mulini o frantoi. Già alla fine dell’800 ne esistevano ben cinque in paese, dislocati nelle varie periferie, azionati da sistemi ingegnosi. Uno di questi frantoi, di proprietà della famiglia delle Manuelle, si trovava lungo il fiume Marta e sfruttava la corrente delle acque per azionare una ruota composta di pale che facevano girare le macine di pietra che, a loro volta, frantumavano le olive facendo sgorgare l’olio. Questo mulino è rimasto in funzione fino a dopo la prima guerra mondiale e si trovava vicino all’ex cartiera. Un altro frantoio antico era posizionato all’interno del chiostro del convento annesso alla chiesa della Madonna Santissima del Monte, e funzionava grazie alla spinta di un asino legato ad un argano. L’animale, muovendosi in circolo, azionava le macine in pietra che riducevano in poltiglia le olive facendo sgorgare l’olio attraverso dei filtri. Poi entrò in funzione il frantoio dei fratelli Sassara, un altro frantoio si trovava in largo Sant’Andrea ed uno ancora in via Laertina. In piazza San Pietro ve ne era due, uno della famiglia Pesci Palino, attivo fino agli anni Ottanta, e uno di proprietà di Canepone. Ora ne resta soltanto uno, quello della cooperativa agricola La Garibaldina, che proprio quest’anno ha rinnovato il direttivo, confermando alla presidenza Alessandra Piovani e alla vice presidenza Umberto Napoli. Nel comitato sono inoltre entrare Luigina Gianlorenzo e Isolina Gianlorenzo.

