Viterbo, ponte inagibile a Tarquinia. Strada litoranea tagliata in due

Tarquinia, Litoranea da venerdì 11 novembre chiusa al traffico a causa di un ponticello ritenuto non sicuro. Disagi a non finire e preoccupazione tra chi quella strada la percorre per recarsi a casa o a lavoro. Tra questi Pietro Serafini dell’agriturismo Podere Giulio, che chiede “l’immediata convocazione di un tavolo tecnico tra Comune e Provincia per ripristinare velocemente l’arteria stradale che è di vitale importanza per i turisti, i residenti, gli agricoltori e gli agriturismi”.

Il ponte, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici comunali, è risultato non idoneo a sopportare il carico veicolare e la data per il ripristino non è stata specificata, ma sembra che il danno sia ingente e che quindi i lavori possano, nella migliore delle ipotesi, terminare a primavera. La preoccupazione di tanti agricoltori e residenti, come anche di chi la usa in alternativa all’autostrada, è espressa da Pietro Serafini. “Si tratta - spiega il gestore dell’agriturismo - di un danno grave anche economicamente . Tarquinia risulta tagliata in due. Venerdì pomeriggio è stato il caos, anche perché gli automobilisti non sono stati avvertiti del blocco della strada, quindi, in molti arrivavano al ponte e poi erano costretti a tornare indietro e a farsi 20 chilometri in più per raggiungere Tarquinia e le zone del litorale. Anche i pullman di linea è lo stesso”.

Transenne e massi bloccano la strada in entrambi i sensi di marcia e in molti deviano verso la strada del Pidocchio: “Si tratta di una strada pericolosa, tanto più se oberata del traffico della Litoranea - aggiunge Serafini - la strada del Pidocchio non è idonea a sopportare un carico simile . Anche l’immissione in essa è pericolosa. Altra opzione è l’autostrada, ma si allunga e si è costretti a pagare il pedaggio, improponibile per chi la percorre ogni giorno. Serve nell’immediato creare una viabilità alternativa ed un intervento di ripristino veloce. Ci aspettiamo riposte celeri dal Comune e dalla provincia. Adesso già la situazione è critica ma a primavera sarà improponibile. Inoltre, per gli agricoltori e per le aziende che qui operano sarà un danno”. Molti residenti lamentano la carenza di comunicazione. Per gli agriturismi della zona è un vero danno: chi da Montalto li volesse raggiungere, deve arrivare a Tarquinia e poi girare per Marina Velca, 20 chilometri in più del necessario per percorrere la litoranea. Quando arriveranno i mezzi pesanti per le primizie agricole sarà un vero problema.

