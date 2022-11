Viterbo, Fondazione Carnevale civitonico. Il presidente: "Aperto a proposte"

Alf. Parr 13 novembre 2022 a

a

a

Giovedì scorso, con la nomina di Valerio Turchetti a presidente, dell’imprenditore Alberto Brunelli e di Eligio Santucci come membri del consiglio di amministrazione, nel quale entreranno a breve anche due altri componenti espressione dei gruppi del Carnevale storico, è stata istituita ufficialmente la Fondazione del Carnevale Civitonico. Il neo presidente Valerio Turchetti non nascondendo la sua gioia e la sua soddisfazione per l’importante nomina, e dichiara: “Considerato l’amore che tutta la cittadinanza ha sempre dimostrato per il carnevale, non posso che sentirmi onorato di essere stato investito di questa carica. Spero di essere utile allo scopo. Conto sulla collaborazione di tutti e soprattutto dei Carnevalari che sono il motore di questa storica e caratteristica manifestazione civitonica. Consigli, proposte, critiche, aiuti e sostegni sono ben graditi. Grazie al sindaco Luca Giampieri, al vicesindaco Claudio Parroccini, a tutta la giunta e all’amministrazione comunale per la nomina. Evviva Civita, evviva il Carnevale Civitonico”.

Carnevale, ancora niente sfilate solo torneo online dei 28 Pucci

Ad esultare è anche la giunta di centrodestra che ha fortemente voluto la Fondazione “perché - dichiara il sindaco Luca Giampieri - adesso abbiamo uno strumento che ci permette di organizzare e promuovere al meglio la tradizione del nostro territorio”.

Carnevale, niente sfilate ma ci sono i frittelloni

L’opposizione fa sentire la sua voce con il capogruppo del Pd Simone Brunelli che commenta: “E’ un’operazione che, come ribadito in consiglio comunale con il nostro voto contrario, non abbiamo condiviso e non ci è piaciuta, soprattutto per la fretta con cui si sono voluti bypassare alcuni passaggi fondamentali per costruire un piena adesione al progetto da parte dei gruppi di carnevale. Ma proprio per l’importanza della tradizione, oggi che la decisione è presa daremo tutto il nostro contributo affinché il carnevale cresca e sia sempre più attrattore di risorse e collante tra le generazioni civitoniche. Un sincero in bocca al lupo al presidente della Fondazione Valerio Turchetti, con cui nel breve periodo in cui ha amministrato la città, nonostante opinioni politiche spesso e volentieri lontanissime, siamo sempre riusciti a collaborare quando in ballo c’erano questioni importanti durante il periodo della pandemia. Lo faremo anche quest’anno perché prima viene il Carnevale e la sua buona riuscita poi le valutazioni politiche, che saranno intransigenti in caso di iperpoliticizzazione di una festa che nasce proprio per unire e non per dividere”.



Giovedì grasso, torna il Carnevale dei bambini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.