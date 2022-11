Viterbo, partono lavori al palazzetto dello sport Smargiassi di Civita Castellana

A. P. 13 novembre 2022 a

Nuovo look per il palazzetto dello sport Pino Smargiassi di Civita Castellana. Giovedì scorso la ditta appaltatrice che dovrà portare a termine i lavori di adeguamento funzionale di miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto comunale in località Pizzo Garofalo ha avviato gli scavi necessari per l’istallazione dei sostegni della nuova copertura.

“L’opera di riqualificazione dello Smargiassi avrà un costo pari a 400 mila euro - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini - coperto da mutuo. I lavori di ammodernamento andranno avanti per tutta la durata della stagione sportiva, fino alla prossima estate, a causa di alcune operazioni che non possono essere eseguite durante i periodi più piovosi dell’anno. In primavera, poi, la ditta appaltatrice procederà a scoperchiare il palazzetto per la posa in opera della nuova copertura”.

Le attività sportive nella prossima stagione, dunque, potranno svolgersi all’interno del nuovo palazzetto comunale. “Finalmente - prosegue l’assessore - la nostra comunità potrà disporre di una struttura in grado di ospitare diverse discipline sportive, come la pallavolo e il basket con l’omologazione anche per categorie superiori”. Nella stessa zona è previsto un altro intervento che si è reso ormai improrogabile, vale a dire quello per il consolidamento, ripristino e convogliamento delle acque in via Rio Maggiore dove si erano aperte due crepe in strada. Tali lavori partiranno la prossima settimana.



