Viterbo, elezioni comunali di Corchiano. Il 15 novembre la decisione del Consiglio di Stato sul voto del 2021

Massimiliano Conti 13 novembre 2022 a

a

a

Sarà quello di martedì, 15 novembre, il giorno della verità per il Comune di Corchiano. Per il 15 novembre è atteso infatti il pronunciamento del Consiglio di Stato sull’esito delle elezioni più controverse di sempre, quelle che il 4 novembre 2021, al secondo turno, videro l’attuale sindaco in carica Gianfranco Piergentili prevalere su Bengasi Battisti.

Alla vigilia della sentenza - che sta tenendo da mesi col fiato sospeso Piergentili e tutta l’amministrazione - Battisti, leader della lista Per il Bene comune, ha scritto una lettera aperta ai cittadini di Corchiano lasciando trasparire un cauto ottimismo.

Elezioni comunali contestate: le schede in prefettura, l'iter per il riconteggio



“Finalmente, dopo più di un anno, siamo giunti alla così tanto attesa verità - scrive Battisti -. Una verità che non vuole essere di certo l’accusa verso alcuni o verso altri, ma una constatazione dei fatti e degli eventi. Inutile ripercorrere lo scorso periodo elettorale che ha visto questa comunità protagonista di situazioni spiacevoli e che vale la pena dimenticare. Noi, che abbiamo portato avanti la nostra battaglia in maniera silenziosa e rispettosa, abbiamo cercato con ostinata tranquillità di arrivare ad una sola conclusione: quella dei numeri. Niente accuse torniamo a ripetere, niente litigi inutili, ma i numeri parlano chiaro: Corchiano bene Comune 1.140 Vivere Corchiano 1.138. Questo ci porta dunque ad essere vincitori delle elezioni del 4/5 ottobre 2021”. Battisti fa riferimento al riconteggio, avvenuto in prefettura il 20 settembre scorso, che ha ribaltato l’esito delle elezioni.

Riconteggio schede, Battisti ora è avanti

“Dobbiamo però attendere la legge, la quale ci porta ancora una volta ad essere pazienti in attesa del verdetto finale - prosegue l’ex sindaco -. Il 15 novembre sapremo infatti cosa avrà deciso il Consiglio di Stato e qualsiasi sarà l’esito sapremo accoglierlo con la stessa modalità che ci ha contraddistinti fino ad oggi”.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 13 NOVEMBRE (Edicola digitale)

Giallo sul plico che sarebbe stato trovato aperto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.