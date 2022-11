Viterbo, incidente. Scontro tra un trattore e un'auto: famiglia in ospedale

13 novembre 2022 a

Incidente nella tarda mattinata di ieri, 12 novembre, nei pressi della Teverina. Per cause che sono ancora da accertare una utilitaria e un trattore si sono scontrati lungo una stradina sterrata che di affaccia proprio lungo la Teverina. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Poggio del Gallo.

La dinamica dello scontro è in fase di accertamento ma, da quello che si è appreso, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Ad avere la peggio la famiglia che era a bordo dell’auto: padre, madre e un bambino di circa un anno. Sono stati tutti portati al pronto soccorso, la donna - che è stata estratta dall’auto dai vigili del fuoco - in condizioni più gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 1118 che si sono occupati delle persone rimaste ferite e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica dello scontro. I mezzi sono stati rimossi, dopo un paio d’ore, dalla sede stradale che è stata dunque liberata.

