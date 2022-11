Viterbo, trasporti pubblici nel caos. Studenti tornano a manifestare

13 novembre 2022 a

a

a

Dal primo giorno di scuola gli studenti della provincia vivono sulla propria pelle i continui disservizi del sistema dei trasporti: autobus affollati, corse cancellate o ritardi interminabili sono all’ordine del giorno per lo studente.

Cotral, disservizi per gli studenti. Il Comune scrive alla Provincia

“Una situazione insostenibile che coinvolge studenti e studentesse da tutta la provincia. Lo abbiamo visto al il Liceo Meucci di Bassano Romano e Ronciglione, dove un intero gruppo di studenti è stato lasciato a piedi all’uscita di scuola, e continuiamo a vederlo tutti i giorni in tantissimi autobus, dove non si riesce neanche a respirare per il sovraffollamento”, dice Teresa Pianella della Rete Studenti Medi della provincia di Viterbo che aggiunge: “Come Rete degli Studenti Medi e come sindacato studentesco abbiamo quindi deciso di lanciare un monitoraggio per raccogliere ulteriori informazioni riguardo alla situazione dei trasporti pubblici che utilizzano quotidianamente gli studenti (Trenitalia,Cotral, Francigena, Atac Roma Nord, Eusepi ecc)”. Il questionario online è composto da una decina di domande, che indagano sui disagi dei pendolari in base al loro paese di residenza, alla scuola che frequentano e ai mezzi che prendono quotidianamente. “Attraverso questi dati porteremo all’attenzione delle aziende interessate le specifiche necessità degli studenti e delle rivendicazioni più specifiche sui trasporti che, insieme a temi come l’edilizia scolastica, la salute psicologia e il pcto, costituiranno la piattaforma rivendicativa della manifestazione studentesca del 18 novembre, che si svolgerà a Viterbo alle ore 9:30 a piazza del comune”,

"Basta disservizi Cotral”, la protesta degli studenti dell'Orioli

“Chiederemo alle istituzioni e alle amministrazioni locali non solo un miglioramento dei trasporti nella nostra provincia ma anche una messa in sicurezza e un ampliamento degli ambienti scolastici”, concludono.



Trasporto pubblico, il Comune: "Lunga lista di disservizi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.