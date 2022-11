Viterbo, rifiuti. Cala la raccolta differenziata: sei punti in meno del dato nazionale

13 novembre 2022 a

Cala la raccolta differenziata nel capoluogo in controtendenza rispetto al dato nazionale. È quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dall’Istat relativi al 2020: nell’anno dello scoppio della pandemia e del primo lungo lockdown, quando per mesi tutti gli italiani sono rimasti segregati in casa, la percentuale di rifiuti destinata al riciclo a Viterbo è stata del 56,6% contro il 57,8% dell’anno precedente. Sei punti in meno del dato nazionale, che si attesta intorno al 63%.

Che qualcosa non funzioni nella raccolta dei rifiuti nella città dei papi è da anni sotto gli occhi di tutti: basta vedere i cumuli di monnezza abbandonata in giro e soprattutto nei pressi delle isole di prossimità. Queste ultime sono da sempre il tallone d’Achille dell’appalto di igiene urbana: collocate nella cosiddetta zona C, nelle periferie cittadine, tendono con frequenza a trasformarsi in discariche a cielo aperto, complice l’inciviltà dei cittadini, viterbesi ma soprattutto forestieri. Ma tant’è. In attesa di conoscere i contenuti del nuovo appalto – di cui si sono perse le tracce – i dati Istat certificano una evidente resistenza dei viterbesi a riciclare.

Nel Lazio solo Roma e Latina hanno percentuali più basse di differenziata, ma la città eterna è ovviamente “fuori concorso”. Nella capitale nel 2020 la differenziata si è attestata al 43,7% contro il 45,2 del 2019. Il capoluogo più virtuoso del Lazio è Frosinone con il 71,6 (l’anno precedente era il 69,4%). Al secondo posto troviamo Rieti con il 57% (in calo rispetto al 59,1 del 2019), quindi Viterbo, seguita da Roma.

