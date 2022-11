Viterbo, donna russa denuncia: “Maltrattata all'anagrafe”

13 novembre 2022 a

Sarà per via degli animi troppo esasperati, o per il crescendo di un conflitto di cui ancora non si vede luce, o ancora per una questione difficile da dipanare, che vede in guerra fratelli di confine come i Russi e gli Ucraini, ma all'ufficio anagrafe di Viterbo una certa signora Julia, facente funzione di usciere, ha preso a male parole e senza motivazione una donna di 41 anni di origini russe che vive in Italia da 23 anni.

“Sono stata aggredita senza alcuna motivazione - racconta la Svetlana - mi dovevo recare all’ufficio anagrafe per ritirare la carta di identità e mi sono avvicinata per chiedere informazioni. Questa signora, Julia era chiamata, mi chiede il luogo di nascita, e alla mia risposta, venuta a conoscenza della mia origine, mi si scaglia contro, con una aggressione verbale del tutto gratuita. Ha detto che io ero colpevole dell’uccisione dei ragazzi ucraini in guerra, che mi sarei dovuta vergognare, che non ci si comporta così, che la gente che muore è una mia responsabilità, e questo solo per esserci nata”.

“Ho provato a dire cosa ci potesse entrare quel tipo di reazione di fronte a una semplice richiesta della carta di identità, e soprattutto dovuta al fatto essere nata nella mia nazione. Lei ha continuato a inveire senza ritegno e con l’arroganza di chi pensa di avere ragione a prescindere. A quel punto ho fatto presente che non avrei lasciato perdere la cosa. Nel mio piccolo sto aiutando una famiglia di ucraini, con una ragazza che ha da poco partorito e ai quali presto la mia solidarietà e il mio tempo, e oggi sono venuta anche per loro, per registrare la bambina appena nata, perché la guerra non l’abbiamo scelta noi e siamo entrambi vittime. Tutto mi sarei aspettata tranne che questo tipo di violenza e per di più all'interno di un ufficio pubblico con funzioni pubbliche, che tutto dovrebbero essere - continua a spiegare Svetlana - meno che istigazione al razzismo come questa signora ha fatto. Io sono orgogliosa della mia appartenenza Russa, ma non voglio entrare nelle motivazioni di un conflitto complesso di cui nessuno conosce fino in fondo origini e motivazioni, ho le mie idee, ma non per questo me la prendo con i cittadini che da qualunque parte vengano non hanno responsabilità diretta su questo disastro”. La discussione è stata così accesa che anche un altro straniero, presente sul momento, uscendo ironizzava sull’episodio: “La guerra è tutta colpa di Svetlana”.

