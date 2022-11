Viterbo, Comune. Un intero Consiglio solo per i matrimoni civili

Massimiliano Conti 13 novembre 2022 a

Ogni volta che il consiglio comunale di Viterbo si riunisce si spendono circa 1.700 euro solo di gettoni di presenza (53 euro lorde a consigliere). A questa somma vanno aggiunti i costi per elettricità, acqua e personale. Logica vorrebbe, in un’ottica di risparmio, un bel numero di ordini del giorno da discutere per ogni seduta. Non sembra essere questa invece la linea che sta seguendo l’amministrazione Frontini: commissioni e consigli vengono infatti convocati spesso con un solo argomento in scaletta.

É quello che succederà il 17 novembre quando il parlamentino di Palazzo dei Priori tornerà a riunirsi alle 15,30 per esaminare la proposta di delibera riguardante il “regolamento per la celebrazione dei matrimoni con rito civile per la costituzione di unioni civili e per l’utilizzo dei luoghi di celebrazione”. Un tema sicuramente di pubblico interesse ma non certo di quelli decisivi per le sorti della città, soprattutto in un momento come questo in cui la gente più che a unirsi civilmente pensa a come arrivare alla fine del mese.

L’opposizione aveva già sollevato il problema sia della scarsa produttività del consiglio comunale e dei suoi organi – che è diretta conseguenza della scarsa carne messa al fuoco dalla giunta – sia dei costi che le sedute comportano. Ma da quest’orecchio l’amministrazione Frontini non sembra sentire, nota il capogruppo del Pd Alvaro Ricci, secondo cui i temi importanti da discutere invece non mancherebbero di certo.

