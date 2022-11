Viterbo, area pedonale. Stop alle auto in piazza San Faustino

Alessio De Parri 13 novembre 2022 a

a

a

Piazza San Faustino diventa area pedonale. Stop al passaggio delle auto, come disposto nell’ordinanza numero 838 dell’11 novembre firmata dal dirigente ai lavori pubblici, l’architetto Massimo Gai. Che, in sostanza, ufficializza la pedonalizzazione dell’intera area, già avvenuta nella forma al termine dei lavori di pavimentazione, portati avanti dalla giunta Arena e terminati alla fine della scorsa primavera, poco prima del passaggio di testimone a Palazzo dei Priori. L’interno della piazza, già delimitato dalle fioriere stile piazza del Plebiscito, sarà off limits alle auto, senza distinzione tra residenti e non residenti.

Permessi ztl scaduti, raffica di multe

Chi arriverà da via San Faustino o piazza Salluppara diretto in via Giuseppe Signorelli non potrà più tagliare, come si faceva una volta, all’interno della piazza, ma dovrà deviare leggermente verso sinistra, poi a destra e di nuovo tutto a destra circumnavigando l’area di San Faustino. D’ora in avanti nel cuore della piazza potranno sostare soltanto furgoni e bancarelle del mercatino giornaliero di frutta e verdura e le auto delle ditte di onoranze funebri nel giorno in cui dovessero essere celebrati funerali nella chiesa di San Faustino. Resta da risolvere il problema dei parcheggi, circa una ventina, che con la pedonalizzazione sono stati sottratti ai residenti. L’amministrazione Frontini, da quanto si è appreso, sta studiando un piano di recupero dei posti auto nelle zone adiacenti.

Stop auto a Porta della Verità. Nuova ordinanza

La pedonalizzazione di piazza San Faustino, sommata anche a quella di piazza Dante, nella zona di via Mazzini, e alla chiusura di via della Verità in corrispondenza con l’orario di entrata e di uscita degli studenti, è un altro passo che la giunta sta portando avanti nell’ottica della politica di pedonalizzazione del centro storico. “All’inizio del prossimo anno - rivela l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Floris -, sarà la volta di piazza Fontana Grande, dove già non si può parcheggiare, ma anche in questo caso ufficializzeremo la pedonalizzazione in concomitanza con i lavori di riqualificazione”.

Strade scolastiche, successo a metà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.