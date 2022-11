Strade scolastiche Viterbo, successo a metà

Mattia Ugolini 12 novembre 2022 a

Il venerdì green di Chiara Frontini è una vittoria mutilata, via della Verità è bloccata al traffico ma le auto passano comunque ed assaltano via Mazzini. Il primo giorno con l’ordinanza Strade scolastiche (sbagliata e poi rifatta) in vigore è stato un successo a metà, con il traffico diminuito ma non del tutto eliminato. Dalle 7,45 alle 8,15, nella mezz’ora di pedonalizzazione della zona di Porta della Verità, centinaia di ragazzi si sono recati nelle quattro scuole del posto a piedi, i più grandi da soli e i più piccoli con il piedibus. Le transenne e i vigili hanno bloccato l’accesso in entrata e in uscita dalla porta, il transito da via dell’Orologio vecchio e da via della Pace. Tuttavia le macchine sono potute passare - seppur per un brevissimo tratto ed in poche unità - da via Petulona, lasciata aperta per non creare disagi alle consegne delle merci ai commercianti. E, come ormai da tradizione, via Mazzini è stata presa d’assalto: auto parcheggiate in luoghi di fortuna, in doppia fila, sui marciapiedi, addirittura sul sagrato della chiesa di San Giovanni. Il tutto mentre decine di liceali attendevano, in piazza Dante, il suono della campanella, costretti a dover prestare massima attenzione alla strada. Insomma, poteva andare meglio? A sentire commercianti ed esponenti del comitato dei genitori che ha chiesto l’istituzione della “Strada scolastica”, decisamente sì.

Studenti a piedi, ma solo il venerdì

Alcuni esercenti continuano a considerare lo stop al traffico come un danno alle loro attività, mentre i fondamentalisti delle camminate rimangono con un po’ di amaro in bocca, dato che avrebbero preferito una chiusura totale. Nessuno totalmente scontento, nessuno totalmente contento. Tutto a metà, così come il risultato. Chiara Frontini, subito dopo la fine delle operazioni, ha postato sui socia: “Da oggi mai più code chilometriche in via della Verità. Un provvedimento importante per la sicurezza di bambini e ragazzi, con attenzione alle esigenze dei commercianti. Nelle giornate di venerdì sarà istituito in via sperimentale il piedibus, un’iniziativa già ben riuscita e un provvedimento che mira al progressivo miglioramento della qualità della vita nel centro storico!”. Un’iniezione di ottimismo anche in quei genitori che accompagnano i ragazzi da fuori città e le fanno notare che, per loro, non è così semplice.

Scuole, stop al traffico a porta della Verità tutti i giorni per 25 minuti

“Si tratta, invece che di arrivare davanti all’ingresso, di fermarsi 30 metri più su o più giù, a tutto vantaggio sia della sicurezza proprio dei bambini stessi, che della qualità della vita. E’ una questione di abitudine, si tratta solo di abituarsi e poi chi oggi ancora non ne vede i benefici sono certa li vedrà”. E a chi afferma che il caos è rimandato all’orario di uscita, il sindaco risponde: “Non è così, perché i vari istituti e classi escono ad orari diversi (almeno nel polo della Porta della Verità). Il caos nei pressi delle scuole c’è ovunque, tanto in centro quanto in periferia, perché è normale che ci sia quando nell’arco di 20 minuti si muovono migliaia di persone. Il piedibus serve proprio a quello: a ridurre il numero di auto che si immettono nella stessa strada, nell’arco di pochi minuti. Sono cambiamenti strutturali: ne riparliamo tra un paio d’anni, se ci sarà sempre lo stesso caos”.

Stop auto a Porta della Verità. Nuova ordinanza

