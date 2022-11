Viterbo, spacciatore arrestato a Valle Faul dai carabinieri

11 novembre 2022 a

a

a

I carabinieri di Viterbo a Valle Faul, nei pressi dell’ascensore che conduce a Piazza Martiri d’Ungheria, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventitreenne gambiano, sorpreso a cedere un involucro di cellophane contenente circa 4,5 grammi di hashish ad un quarantanovenne vitorchianese, in cambio di 50 euro.

Spaccio di hashish in centro, due arresti

Quest’ultimo è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Viterbo.

Controlli anti droga davanti alla Villa comunale, arrestato trentenne trovato con l'hashish

Il gambiano, invece, già arrestato altre volte negli ultimi tempi sempre per lo stesso reato, è stato ristretto in camera di sicurezza, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria viterbese che ne ha convalidato l’arresto ieri pomeriggio, disponendo l’obbligo di firma per il presunto spacciatore.

Quaranta piante di marijuana sotto sequestro. I controlli dei carabinieri durante il ponte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.