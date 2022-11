Viterbo, stesi su strada per planking challenge. Multati 5 minori a Castel Sant'Elia

11 novembre 2022 a

a

a

Si stendevano in strada, sull’asfalto, alla vista delle auto in arrivo per la planking challeng: i carabinieri della stazione di Castel Sant’Elia, hanno fermato e multato cinque minori impegnati nell’ultima sfida partita dal web. Via Roma, strada scelta dai ragazzi che collega Castel Sant’Elia a Nepi, è un tratto di strada estremamente pericoloso poiché si tratta di un rettilineo solitamente percorso dalle auto ad alta velocità.

Disabile vittima dei bulli, in due a processo

I ragazzi si sdraiavano a terra proprio in un punto in cui nel 2018 aveva perso la vita un pedone. Gli schiamazzi e il suono ripetuto dei clacson delle autovetture che transitavano, avevano fatto insospettire i residenti che, allarmati, avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Baby gang terrorizza ragazzini a Prato Giardino. Indagano i carabinieri

Attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza comunale, i militari sono riusciti a identificare i minori, rendere edotti delle condotte illecite e fortemente rischiose da loro poste in essere i rispettivi genitori ed elevare nei loro confronti una sanzione amministrativa del codice della strada "pedoni in sosta sulla carreggiata".

Giovani sfidano la sorte sui binari della stazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.