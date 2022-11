Viterbo, furti nelle ville. Banda alla sbarra: in 6 davanti ai giudici

V. T. 11 novembre 2022 a

Raffica di furti e rapine tra il 2003 e il 2010 nell’Alta Tuscia e sul litorale. Proseguirà a dicembre il procedimento a carico di 6 imputati, che devono rispondere a vario titolo di furto con scasso, rapina, sequestro di persona, detenzione illecita di armi, incendio e associazione per delinquere.

Si tratta di Ignazio Salone, che attualmente sta scontando in carcere una condanna definitiva di a 8 anni e 8 mesi per la rapina alla gioielleria Bracci, risalente al marzo del 2018, Antonio Palomba, Gennaro Tucci Vitiello, Giovanni Meloni, Giuseppe Corrias, Daniele Luongo e Sceila Uccheddu. Uno dei rapinatori nel frattempo è deceduto nel 2006. Poco più di un anno fa, il pm Michele Adragna, durante il dibattimento che si sta svolgendo davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini, integrò uno dei capi d’imputazione, riguardante una rapina da 152 mila euro, commessa il 14 dicembre 2003 da 6 malviventi ai danni di una coppia di Valentano. Marito e moglie sarebbero stati sorpresi nel sonno da 4 banditi, uno dei quali, secondo le ricostruzioni era Salone.

A notte fonda i rapinatori avrebbero fatto irruzione nell’abitazione, situata in una zona residenziale. I banditi, armati e a volto coperto, avrebbero minacciato i due coniugi con dei coltelli e dei cacciavite per farsi consegnare i contanti, per un totale di 2000 euro. Subito dopo li avrebbero costretti ad aprire la cassaforte, contenente gioielli dal valore complessivo di 150 mila euro. Prima di tagliare la corda avrebbero chiuso le vittime a chiave nella camera da letto.

Salone fu arrestato con alcuni parenti nel maggio 2005 dai carabinieri di Montalto di Castro e della compagnia di Tuscania e in seguito avrebbe iniziato a collaboratore con i magistrati rivelando i legami tra il sodalizio criminale a gestione familiare e un clan camorristico che avrebbe messo radici a Montalto di Castro. Si torna in aula il 14 dicembre.

