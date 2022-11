Viterbo, caporalato nei campi del litorale. Indagate sei persone: l'indagine dei carabinieri di Montalto di Castro

11 novembre 2022 a

Li facevano lavorare ore e ore sotto al sole oppure con la pioggia, sfruttando il loro stato di bisogno. Stranieri, pakistani ma anche nordafricani, che venivano impiegati per pochi euro da imprese agricole che si affidavano a degli intermediari che gli garantivano manodopera da sfruttare. E’ quanto emerge da un’inchiesta coordinata dalla Procura di Civitavecchia e che nelle scorse ore ha portato a diverse misure cautelari.

I carabinieri della stazione di Montalto di Castro in collaborazione con i militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno dato esecuzione, tra Montalto e Tarquinia, a 4 ordinanze cautelari firmate dal gip di Civitavecchia: un obbligo di firma e 3 provvedimenti interdittivi dell’esercizio dell’attività imprenditoriale in ambito agricolo. Sono i titolari di 4 aziende che, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero fatto da intermediari per fornire manodopera a nero. Sono indagati per l’ipotesi di caporalato. Nel procedimento sono indagate 6 persone e 4 società agricole.

L’indagine ha accertato l’esistenza sul litorale, di un’organizzazione che aveva posto in essere un consolidato e rodato sistema di sfruttamento del lavoro del quale beneficiavano diverse aziende della zona. Più nel dettaglio è stato accertato che tre aziende si erano affidate ad un cittadino pakistano che, attraverso 2 società che facevano riferimento a lui, reclutava manodopera tra i propri connazionali e tra i cittadini nordafricani in particolare gli ospiti dei centri di accoglienza per richiedenti asilo della zona. Tutte persone che versano in stato di indigenza e in alcuni casi senza il permesso di soggiorno. Clandestini, insomma. Stando agli elementi raccolti, gli investigatori ritengono che l’organizzazione, approfittando del loro stato di bisogno, obbligava gli operati a orari di lavoro pesanti, anche alle intemperie, senza alcuna tutela giuridica, sprovvisti di abbigliamento di lavoro e dispositivi di protezione per gli infortuni, oltre che senza la necessaria formazione professionale. Il tutto per una paga nettamente inferiore a quella prevista dai contratti di lavoro. Insomma un sistema rodato che garantiva una convenienza sia agli intermediari sia alle aziende che avevano manodopera a nero.



