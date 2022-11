Viterbo, il vescovo di Civita Castellana Romano Rossi lascia l'incarico

Massimiliano Conti 11 novembre 2022 a

Cambio della guardia al vertice della diocesi di Civita Castellana. Il vescovo Romano Rossi lascia per sopraggiunti limiti di età: l’addio ufficiale del prelato, che ha guidato la comunità diocesana per 15 anni, avverrà probabilmente stamani, 11 novembre, alle 12 quando nella sala delle conferenze della curia in piazza Matteotti si riunirà “la comunità ecclesiale, il presbiterio diocesano, i diaconi, i seminaristi, i religiosi, le religiose, i direttori e operatori di curia e il popolo di Dio, per importanti comunicazioni della diocesi”, come si legge in una nota. La convocazione degli “stati generali” della curia fa quindi pensare che per monsignor Rossi sia scoccata l’ora delle decisioni irrevocabili. E’ probabile che nella stessa mattinata di oggi sia comunicato anche il nome del successore; stando alle poche indiscrezioni trapelate dagli ambienti diocesani, il nuovo vescovo di Civita Castellana potrebbe arrivare da Perugia.

Il primo agosto scorso Romano Rossi ha compiuto 75 anni: per il diritto canonico si tratta dell’età in cui i vescovi rinunciano al pastorale rimettendo il mandato nelle mani del pontefice, il quale, in alcuni casi particolari, può concedere la deroga. Più probabilmente Rossi, come accadde prima di lui a monsignor Divo Zadi (scomparso il 1° aprile 2021), diventerà vescovo emerito.

Nato a Montevarchi in provincia di Arezzo il 1° agosto 1947, proveniente da una famiglia operaia, prima di indossare l’abito talare Rossi è stato attivo nel mondo del lavoro e nel movimento cattolico. Nel 1958, al termine della scuola elementare, è entrato nel seminario minore della diocesi di Fiesole, l’anno dopo in quello maggiore dove è rimasto fino al giorno della sua ordinazione sacerdotale, nel 1971. Fino al 1977 è stato assistente al Pontificio seminario romano maggiore mentre negli anni Novanta ha ricoperto il ruolo di assistente nazionale branca esploratori e guide dell’Agesci. Nel 1990 è stato nominato alla guida della parrocchia di Nostra Signora di Coromoto a Roma. Quindi, nel 2007, la nomina a vescovo nella diocesi di Civita Castellana. Nel luglio 2010 monsignor Rossi celebrò a Torrita Tiberina i funerali di Eleonora Chiavarelli, vedova di Aldo Moro. Nel marzo scorso, dopo aver celebrato le comunioni, il vescovo rimase vittima di un brutto incidente stradale ribaltandosi con l’auto sulla strada provinciale che collega Filacciano a Ponzano Romano, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze.

