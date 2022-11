Viterbo, furti. La polizia denuncia due persone per ricettazione

11 novembre 2022 a

La polizia denuncia due persone per ricettazione. Gli agenti sono intervenuti prima in un bar del centro dove era stato denunciato il furto di un telefono cellulare in danno di un cliente che stava sorseggiando una bibita.

I poliziotti, avvalendosi anche della visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale, sono riusciti in breve tempo ad individuare il sospettato e rinvenire nella borsa dello stesso, un 52enne italiano, lo smartphone sottratto restituito prontamente alla vittima.

Successivamente, nell’ambito di un controllo di prevenzione presso un immobile, gli agenti hanno sorpreso una cittadina extracomunitaria in possesso di diversi beni, tra i quali carte di credito, bancomat, carte di identità e dispositivi mobili, tutti risultati provento di furti messi a segno nei giorni precedenti. Anche in questo caso la donna è stata denunciata e i beni restituiti ai legittimi proprietari.



