Viterbo, Mauro Rotelli presidente della commissione ambiente della Camera. "Subito al lavoro"

Mauro Rotelli e Francesco Battistoni, due viterbesi alla commissione Ambiente della Camera. Il primo sarà presidente ed il secondo vice, così come votato dai componenti dell’assemblea. Per Rotelli è una nomina molto importante: “Questo 9 novembre lo ricorderò per sempre. Mercoledì pomeriggio sono stato eletto presidente della commissione Infrastrutture, Ambiente e Territorio della Camera dei deputati. Ringrazio Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia per la fiducia. E’ una responsabilità importante e un grande Onore per me. Non mi risparmierò di certo, cercando di essere all’altezza. Grazie per gli infiniti messaggi”.

Tra questi, anche quello del sindaco Chiara Frontini: “Congratulazioni all’amico Mauro Rotelli”, ha scritto rievocando quella militanza comune tra le fila di Alleanza nazionale.

“L’agenda - spiega Rotelli - è piena di appuntamenti ed obiettivi che sono dentro questa commissione, ambiente e territorio rappresentano una grossa fetta del programma di Fratelli d’Italia e del centrodestra. In questa prima fase ci sono tutti gli adempimenti da fare fino alla Legge di Bilancio, dobbiamo attenerci ad una programmazione generale per poi imprimere la nostra impronta. In questa commissione non c’è solo il Pnrr ma diverse emergenze che sono centrali nell’attività del Governo. Poi, come sappiamo, in questa legislatura le commissioni avranno un apporto differente, quindi sarà molto importante essere presenti perché il grosso del lavoro si farà qui. Su alcuni appuntamenti italiani ed europei siamo in ritardo, ci sono tante opere commissariate che possono essere portate avanti. Ad esempio, su energia, Pnrr ed ambiente, noi vogliamo approcciare non in maniera ideologica ma concreta”.

