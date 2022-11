Viterbo, stop auto davanti alle scuole a Porta della Verità. Nuova ordinanza

Mattia Ugolini 11 novembre 2022 a

Il caos di via della Verità non è più dovuto solo al traffico, ora ci si mette anche la confusione normativa dell’amministrazione Frontini. Nell’ambito dell’iniziativa Strade per i ragazzi, la giunta aveva deciso di sperimentare, lo scorso 21 ottobre, il blocco al transito delle auto nella zona di Porta della Verità, tra il plauso degli ambientalisti e le ire di alcuni commercianti. L’esperimento avrebbe dovuto ripetersi anche il 4 novembre, ma poi venne annullato.

Studenti a piedi, ma solo il venerdì

Due giorni fa, infine, sull’albo pretorio del Comune è comparsa un’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, nella quale si legge testualmente: “Ogni venerdì ricompreso nell’anno scolastico 2022/2023, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e comunque fino a cessata necessità, è vietata la circolazione veicolare in via della Verità nel tratto compreso dall’intersezione con via dell’Orologio Vecchio all’intersezione con via Vetulonia”. E quindi, via della Verità blindata solo il venerdì per un’ora la mattina e due ore il pomeriggio. Una scelta parsa piuttosto singolare e strana, tanto che sui social alcuni hanno iniziato a parlare di “GreenFriday”, interpellando il sindaco sull’utilità di chiudere la zona solo una volta alla settimana per tre ore.

Scuole, stop al traffico a porta della Verità tutti i giorni per 25 minuti

Dopo diversi messaggi, Frontini è stata costretta ad intervenire in prima persona, direttamente dai suoi attivissimi profili social: “L’ordinanza è sbagliata e domani (ieri, ndr) verrà rettificata. Strada scolastica tutti i giorni dalle 7,45 alle 8,15, un orario che permette ai commercianti di organizzarsi con le consegne e, allo stesso tempo, ai bambini di non dover fare lo slalom tra le macchine in vie strette. Il piedibus solo il venerdì. A via Mazzini si accede da via Vetulonia con attraversamento controllato”. Cambio di programma, allora: Verità off limits tutti i giorni per mezz’ora e solo la mattina. Ma a partire da quando? Ieri pomeriggio, poco prima delle 15, dunque in piena zona Cesarini, dal Comune hanno fatto sapere che l’ordinanza entrerà in vigore già da oggi. E sarà da vedere quanti automobilisti ne saranno al corrente. “Un buon inizio verso un progressivo miglioramento della qualità della vita nel nostro centro medievale e del rapporto tra cittadini e auto”, afferma Frontini. Oggi si saprà cosa ne pensano i viterbesi.

Nuovi cestini per i rifiuti. Al via le segnalazioni

