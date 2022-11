Lazio, Zingaretti si dimette da presidente della Regione: si vota a febbraio. Gli scenari

M. C. 11 novembre 2022 a

a

a

Nicola Zingaretti da ieri, 10 novembre, non è più il presidente della Regione Lazio. Come aveva preannunciato, l’ormai ex governatore ha firmato le dimissioni lasciando il testimone al suo vice Daniele Leodori.

Zingaretti, che è stato eletto deputato del Pd alle elezioni del 25 settembre scorso, ha guidato la Regione per dieci anni. Dieci anni dei quali ha tracciato un bilancio mercoledì mattina durante un contro a piazza di Pietra a Roma, in cui si sono notate le assenze, uniche tra i membri della giunta, delle assessore pentastellate Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Circostanza che, al di là delle dichiarazioni di facciata della Lombardi, di fatto sancisce la fine del “campo largo” e dell’alleanza Pd-M5S anche nel Lazio. Casus belli, in questo caso, il termovalorizzatore di Roma, che Giuseppe Conte e i suoi vedono come il fumo negli occhi.

Video su questo argomento Zingaretti: le opposizioni devono dialogare, Pd chiede unità TMNews

Le dimissioni di Zingaretti, per la cronaca, arrivano nel giorno dell’udienza sul giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio, dinanzi alla sezione del Lazio della Corte dei conti. “Oggi posso dire che ce l’abbiamo fatta, la Regione Lazio è salva”, ha rivendicato il governatore dimissionario, tacendo però sulle pesanti contestazioni mosse dalla magistratura contabile, la quale ha ravvisato alcuni elementi di illegittimità bacchettando la giunta sulla spesa sanitaria (che rappresenta il 75% del bilancio dell’ente). Nella relazione redatta dai magistrati Laura D’Ambrosio e Giuseppe Lucarini – che insieme al presidente di sezione Roberto Benedetti e al procuratore regionale Pio Silvestri, presiedono alla parifica dei conti regionali - viene in particolare contestato il ruolo della controllata Laziocrea, ovvero l’ente che movimenta il denaro regionale. “L’erogazione di una parte significativa della cassa sanitaria ad un soggetto che non rientra nel perimetro sanitario è un elemento di illegittimità già evidenziato”, si legge nella relazione.

Video su questo argomento Zingaretti "Conte rompe l'alleanza di centrosinistra nel Lazio"

Ma tant’è. Sulle elezioni regionali, che arriveranno con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, ci sono ancora molte incognite: al momento la data più probabile è quella del 5 febbraio. Nel centrosinistra i nomi papabili per la candidatura alla successione sono quelli dell’attuale assessore alla sanità Alessio D’Amato e dello stesso Daniele Leonori. Ma si parla anche di nomi pescati dalla cosiddetta società civile. Nel centrodestra, che i pronostici danno per favorito sull’onda del risultato delle politiche, la nomination dovrebbe spettare a un Fratello d’Italia: circolano i nomi di Chiara Colosimo, di Fabio Rampelli ma anche del presidente nazionale della Croce Rossa Francesco Rocca.



Video su questo argomento Zingaretti lascia la Regione, si apre la corsa alla successione TMNews

