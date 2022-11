Viterbo, permessi ztl scaduti. Raffica di multe

10 novembre 2022 a

a

a

Scaduta la proroga, arrivano le prime multe. In questi giorni in ogni angolo del centro storico - ma anche in quello di Bagnaia -, stanno spuntando le contravvenzioni sulle auto dei residenti che non hanno rinnovato i permessi di sosta e circolazione nelle ztl (zona a traffico limitato) che sono scaduti il 30 settembre scorso. Si tratta dei permessi di forma circolare, e non gli ultimi, quelli quadrati, per intenderci, che erano stati rilasciati dal Comune prima del 2020. Così, da piazza San Simeone a via del Bottalone, da piazza Concetti a via Mazzini, da via San Lorenzo alla zona di San Pellegrino, i vigili urbani hanno sanzionato decine e decine di residenti. Tanto lo stupore, misto a rabbia, nel ritrovarsi di primo mattino la multa sul parabrezza (29,80 euro se si paga entro cinque giorni), salvo poi accorgersi che l’unica responsabilità è proprio di chi, incurante dell’ultima scadenza comunicata da Palazzo dei Priori, ha continuato a circolare e a parcheggiare nel centro storico della città e di Bagnaia con i vecchi permessi, non più validi. La validità, che era già scaduta lo scorso 31 marzo, era stata prorogata dal Comune il 17 marzo con un’apposita ordinanza, necessaria, “considerati i provvedimenti del Governo ancora in vigore per contrastare l’emergenza Covid”.

Automobilisti attesi "al varco"

La proroga di otto mesi fa era stata decisa per evitare affollamenti nell’apposito ufficio del comando di polizia locale, in via Monte Cervino, quello delegato appunto al rilascio dei permessi. Nell’ordinanza, inoltre, era stato specificato che si trattava “dell’ultimo rinvio concesso per il rinnovo e che dal 1° ottobre 2022, in assenza di ulteriori proroghe dello stato di emergenza, “i residenti dovranno essere dotati del nuovo titolo, in carenza del quale potranno incorrere nelle sanzioni previste”. Questo, appunto, il primo avvertimento. Il 29 settembre, poi, ad un giorno dal “dentro o fuori”, il Comune ha diffuso un altro comunicato per ricordare nuovamente l’imminente scadenza, precisando che, al contrario, “i permessi che erano stati rilasciati negli anni 2020, 2021 e 2022 sono validi, fermo restando il permanere dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio”.

Le auto scorrazzano vicino a sedie e tavolini

Questo perché, secondo quanto si è appreso, ci sarebbero tanti furbetti che dopo essersi trasferiti dal centro storico in periferia, nonostante il cambio di residenza - e di conseguenza la cessazione del diritto a transitare e a parcheggiare dentro le mura - avrebbero mantenuto lo stesso il tagliando per residenti ben visibile sul parabrezza. Fatto sta che in questi ultimi giorni diversi viterbesi si sono rivolti al comando della polizia locale per rinnovare i permessi, muniti delle fotocopie del libretto di circolazione e della patente. Meglio tardi che mai.

Ztl, da domani cambiano gli orari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.