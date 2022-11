Viterbo, ragazza scomparsa. Ricerche a tappeto a Civita Castellana

09 novembre 2022 a

Ore di angoscia a Civita Castellana per il destino di una ragazza di 30 anni che da questa mattina ha fatto perdere le proprie tracce. E' dalle 8 di stamani che della giovane, una volta uscita di casa, non si sa più nulla.

Impegnati nelle ricerche della 30enne i carabinieri del comando di Civita Castellana e i vigili del fuoco, che stanno passando al setaccio tutta l'area della cittadina falisca senza però per il momento nessun riscontro positivo. Non è stato chiarito se la ragazza questa mattina si sia allontanata a piedi o in auto dalla propria casa, oppure se abbia accettato un passaggio da qualcuno. Pezzi di un puzzle che i carabinieri stanno cercando di ricomporre.

Nelle ultime ore le ricerche della 30enne, ampliate anche alle campagne limitrofe di Civita Castellana, si sono concentrate in particolare nella zona di Ponte Clementino.

IN AGGIORNAMENTO

