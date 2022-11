Viterbo, prelevano con bancomat intestati a persone inesistenti. Due arresti a Civita Castellana

09 novembre 2022 a

a

a

Nella giornata di lunedì 7 novembre, i militari del Nor della compagnia carabinieri di Civita castellana, unitamente a personale della stazione di Carbognano, hanno tratto in arresto in flagranza due uomini di 37 e 39 anni di Napoli, resesi responsabili in concorso tra loro del reato d'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I due uomini erano stati notati da personale dell’Arma di Carbognano (compagnia di Ronciglione), in quel momento su Civita Castellana per ragioni di servizio, mentre nei pressi di un istituto di credito con atteggiamento sospetto. Richiesto l’intervento dei colleghi, la centrale operativa ha prontamente inviato sul posto un equipaggio del radiomobile per dare loro manforte negli accertamenti da svolgere e nel corso di perquisizione personale e veicolare che ne è subito scaturita sono state rinvenute nella disponibilità dei due ben otto carte di debito, tutte attive, intestate a persone sconosciute (verosimilmente nominativi fittizi).

Inoltre i carabinieri hanno sequestrato la somma in contanti di 520 euro con ogni probabilità appena prelevata, indebitamente, nella stessa mattinata presso istituti di credito del territorio grazie alle carte posto sotto sequestro mediante carte. Entrambi gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato questa mattina l’arresto. Ulteriori indagini e accertamenti sono in corso per mettere in piena luce il giro d’affari scoperto grazie all’ottima intuizione dei militari.

