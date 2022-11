Viterbo, marito e suocera a processo per maltrattamenti. Ma il giudice li assolve

09 novembre 2022 a

Accusò il marito e la suocera di averla maltrattata. Assolti dalle contestazioni un quarantottenne e una settantenne, rispettivamente madre e figlio, che furono trascinati in Tribunale dalla presunta vittima, ex moglie dell’uomo, originaria dell’Est europeo. I due congiunti hanno dovuto rispondere in concorso del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. La vicenda risale al febbraio del 2014 quando la donna decise di sporgere denuncia contro l’ex marito, residente in provincia, e l’ex suocera, che risiede invece in provincia di Roma. Stando alle ricostruzioni, il 48enne avrebbe offeso spesso la donna rimproverandole, in particolare, di non essere una buona madre e l’avrebbe insultata rivolgendole frasi quali: “extracomunitaria… zingara… schifosa”, “sei una pazza”. L’uomo inoltre, in un’occasione, l’avrebbe anche minacciata, intimandole che “gliel’avrebbe fatta pagare”.

Secondo le accuse ad alcuni episodi avrebbero assistito anche i due figli minori della coppia. All’epoca, marito e suocera avrebbero seguito ogni movimento della donna pedinandola anche all’interno dell’abitazione. Madre e figlio avrebbero poi scimmiottato i suoi gesti e il suo modo di parlare, ripetendo ad alta voce ogni parola detta dalla donna, prendendola in giro e sminuendola agli occhi dei figli, nel suo ruolo genitoriale. In buona sostanza marito e suocera l’avrebbero sottoposta costantemente a una condizione di umiliazione e soggezione.

Il 48enne è stato inoltre accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due figli, nonostante la sentenza di separazione, di poco successiva alla querela della donna, avesse previsto un contributo per il loro mantenimento. A 8 anni di distanza lunedì 7 novembre il verdetto emesso dal giudice del Tribunale di Viterbo ha assolto l’ex marito e la suocera della donna, difesi durante il percorso giudiziario dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta, da tutte le accuse mosse a carico di entrambi.

