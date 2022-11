Viterbo, violenza in carcere. Aggredirono altri detenuti in cinque davanti al giudice

V. T. 09 novembre 2022 a

Riprenderà tra 5 mesi il processo a carico di 5 uomini che nel 2016 si trovavano dietro le sbarre presso il carcere di Mammagialla e che finirono a giudizio per aver aggredito altri due detenuti, parti offese nel dibattimento. A giugno scorso davanti al collegio presieduto dal giudice Eugenio Turco ha testimoniato un ispettore della polizia penitenziaria, il quale nel corso della deposizione ha riepilogato le fasi della rissa che scoppiò nel pomeriggio del 29 ottobre di 6 anni fa.

“La rissa avvenne nell’area compresa tra la sala di socialità e il corridoio della sezione detentiva. Il gruppetto si riunì nella stanza, nella quale era presente anche la coppia di antagonisti. A un certo punto i 5 uomini si avvicinarono ai due compagni di prigione e così esplose la colluttazione – ha riferito il teste -. Ad avere la peggio soprattutto una delle due parti offese, che venne ferito a colpi di sgabello e alcuni rivali continuarono a prenderlo a calci malgrado fosse ormai a terra. Il malcapitato tuttavia tentò di difendersi riuscendo a recuperare un bastone, ma alla fine cadde sul pavimento dopo essere stato colpito con il seggiolino. Lo scontro durò meno di 10 minuti”.

Secondo le ricostruzioni, il detenuto che fu percosso fu trasportato d’urgenza all’ospedale di Belcolle per aver riportato delle ferite alla testa e venne ricoverato per alcuni giorni in prognosi riservata. Si tornerà in aula il 7 marzo.

