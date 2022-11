Viterbo, terme libere. Niente più acqua per le Masse di San Sisto. La decisione del giudice

Massimiliano Conti 09 novembre 2022 a

La società Antiche Terme Romane srl non potrà mai più utilizzare in qualsiasi modo l’acqua termale del pozzo di San Sisto. Il tribunale di Viterbo scrive così la parola fine nella “guerra dei trent’anni” tra la famiglia Balletti e la famiglia Belli ponendo una pietra tombale sulle Masse. Il giudice Fiorella Scarpato il 6 novembre scorso ha infatti accolto “parzialmente la domanda” presentata dalla società Free Time vietando alla Antiche Terme Romane “qualsiasi forma di coltivazione, emungimento, captazione, raccolta e/o utilizzo delle acque idrotermali provenienti dal pozzo San Sisto”.

Il giudice ha confermato anche l’ordinanza del giudice Bonato che in primo grado aveva condannato la Antiche Terme a rimuovere tutte le opere connesse al diretto utilizzo delle acque. Rimozione già avvenuta. Le spese sostenute in fase di attuazione del provvedimento di chiusura del pozzo vengono poste a carico della stessa società dei Balletti. In sostanza il terreno su cui sorgevano le Masse resta pignorato a favore della Freetime.

Il giudice non ha invece riconosciuto a quest’ultima il danno, in quanto la società non ha ancora avviato la prevista attività in località Paliano. “Dopo cinque anni e mezzo il tribunale ci ha dato finalmente e definitivamente ragione, e non poteva che essere altrimenti”, è il commento secco di Fabio Belli, in rappresentanza della Freetime.

