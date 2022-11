Viterbo, trasporto pubblico. L'amministrazione comunale di Soriano nel Cimino: "Lunga lista di disservizi"

09 novembre 2022 a

a

a

Pendolari e studenti sul piede di guerra anche a Soriano nel Cimino. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale, ha risposto all’invito del Presidente della Provincia, e dopo aver accolto numerose comunicazioni di problemi relativi ai trasporti Cotral, ha avviato una raccolta delle segnalazioni dei disservizi. “Sono arrivate numerosissime segnalazioni riguardanti sia il servizio del Cotral per gli studenti che quello per i pendolari. Tanti i genitori che hanno informato il Comune di Soriano nel Cimino delle problematiche riguardanti gli autobus, utilizzati dagli studenti, per raggiungere le scuole nei Paesi limitrofi. Numerosi pendolari, inoltre, hanno segnalato la carenza di corse per il rientro, nel tardo pomeriggio, a Soriano nel Cimino o la cancellazione di alcune corse nella prima mattinata”. Tutte le segnalazioni sono state inviate in Provincia “al fine di sollecitare un intervento tempestivo per risolvere il problema che riguarda tantissimi cittadini”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.