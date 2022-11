Viterbo, trasporti pubblici. "Basta disservizi Cotral”, la protesta degli studenti dell'Orioli

Massimiliano Conti 09 novembre 2022 a

Disastro Cotral. L’emergenza Covid è finita, i famigerati doppi turni che tanti disagi avevano causato lo scorso anno sono stati eliminati, ma il trasporto scolastico nella Tuscia continua a gridare vendetta. Ieri mattina, 8 novembre, gli studenti dell’istituto superiore Orioli di Viterbo hanno scioperato per protestare contro i disservizi dell’azienda, mentre a Bassano Romano al termine delle lezioni alcuni genitori hanno chiamato i carabinieri dopo che l’autista del pullman delle 14,10 diretto a Trevignano ha fatto scendere tutti i ragazzi che si erano stipati a bordo come sardine per mancanza di spazio sufficiente. La motivazione addotta dal conducente è stata che il mezzo aveva avuto un improvviso guasto. Molti genitori si sono visti costretti a lasciare il lavoro per andare a recuperare i figli rimasti a piedi. Ma andiamo con ordine.

All’Orioli di Viterbo, a due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti stanno facendo i conti con gli identici problemi dell’anno scorso e anche con i rientri pomeridiani introdotti dalla dirigenza proprio per far fronte alle inefficienze del Cotral.

“Siamo fortemente delusi dal sistema dei trasporti pubblici, che condiziona i nostri orari scolastici – afferma Stefano Maggini, rappresentante di istituto del liceo artistico -. Ancora una volta siamo costretti ad aspettare autobus per ore, mentre i vari istituti, a cominciare dal nostro, devono modificare gli orari di ingresso e di uscita per renderli più compatibili con gli orari Cotral. Come se non bastasse, tutto ciò ha comportato nel nostro istituto l’istituzione di un nuovo orario, con vari rientri pomeridiani, i quali rendono enormemente difficoltoso il ritorno a casa nel tardo pomeriggio e lo studio per il giorno successivo”.

Secondo gli studenti dell’Orioli è inconcepibile che ancora una volta, esattamente come negli anni scorsi, tutti i problemi abbiano origine “da una pessima gestione dell'azienda dei trasporti, alla quale gli istituti devono assecondare costantemente il proprio orario”.

