Viterbo, serie tv. Nuove lavorazioni in programma in città

Ciak, si (ri)gira: Netflix e History Channel scelgono Viterbo come set di due serie tv. Dopo Disney e Cattleya, altri due colossi del cinema e del piccolo schermo hanno deciso di mandare le proprie troupe ed i propri cast nel capoluogo della Tuscia per girare. L’esperimento di The Jackal, le cui riprese sono state fatte in centro storico, oltre ad aver convinto l’amministrazione Frontini - posti di lavoro in più, pubblicità e respiro all’economia locale - ha destato l’interesse anche di altre multinazionali.

Netflix, ormai sempre più in ascesa, sta trattando (la fumata bianca potrebbe arrivare a breve) con il Comune e la Provincia per ottenere il via libera ed azionare le cineprese a San Pellegrino per The Decameron, una serie tv che, sulla scia dell’opera di Giovanni Boccaccio, sarà ambientato nella Firenze del ’300 colpita duramente dalla peste. Una pellicola targata Michael Uppendahl, regista di fama internazionale che ha curato anche “American Horror Story”, “Fargo”, “Walking Dead” e “Glee”, quattro serie che hanno fatto letteralmente il giro del mondo.

Tra l’altro, a 51 di distanza dall’ultimo Decameron - quello di Pasolini - Viterbo tornerebbe in televisione, sempre sotto il segno delle novelle boccacciane. Non è ancora in trattativa, anzi, sono già terminate invece le riprese di “Oak Island e il tesoro maledetto”, prodotto da History Channel. L’azienda documentaristica a stelle e strisce, allettata dai simboli trovati sul libro pubblicato da Archeoares “Custode segreta”, dell’autore viterbese Gianluca Di Prospero, ha inviato in città un team composto da Rick e Alex Lagina, Peter Fornetti e Doug Crowell, protagonisti del serial da diversi anni.

