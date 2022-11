Viterbo, festa a Civita Castellana. Cento candeline per Giovanna Locorotondo

08 novembre 2022 a

Il sindaco Luca Giampieri e tutta l’amministrazione comunale di Civita Castellana, “con vivo piacere e sincera emozione”, hanno espresso le loro felicitazioni per i 100 anni della concittadina Giovanna Locorotondo. Un traguardo davvero ragguardevole.

“Nel condividere la gioia per la straordinaria ricorrenza, partecipi con entusiasmo insieme a tutta la comunità di Civita Castellana alla festa di“lunga giovinezza di Giovanna - recita l’attestato consegnato dal sindaco Giampieri alla simpatica signora Giovanna - intendiamo rappresentare il grande affetto che merita la nostra amata centenaria in occasione del memorabile traguardo raggiunto”. Tutta la città si è unita al sindaco nel fare gli auguri.



