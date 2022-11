Viterbo, rifiuti. A Vetralla le rate della Tari passano da tre a cinque. Raggi: “Lavoriamo per ridurre la tassa”

08 novembre 2022 a

a

a

Elisabetta Raggi, assessore al Bilancio del Comune di Vetralla, è intervenuta alla conferenza stampa insieme alla giunta per fare il punto dell’attività a un anno dall’insediamento. “Dal nostro insediamento - ha commentato - si è concluso un ciclo e posso dire che sono stati assolti tutti gli atti e gli obblighi previsti, a cominciare dall’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oltre all’approvazione del piano economico e finanziario che ha previsto una sensibile riduzione della Tari”. L’assessore ha inoltre ricordato l’approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio consolidato.

Nuovi cestini per i rifiuti. Al via le segnalazioni

“Per ottenere ciò - ha spiegato - è stato necessario approvare diverse variazioni di bilancio, riuscendo ad accontentare tutte le richieste dei settori ed affrontando le necessità presentatesi, cercando di non gravare sulle casse del Comune. Per venire incontro ad una difficile situazione economica dei cittadini, sono state portate da 3 a 5 il numero delle rate per il pagamento della Tari, dando così la possibilità di avere una maggiore dilazione. Inoltre, è stato tolto l’obbligo del pagamento della tassa sui passi carrabili non autorizzati. Ad oggi la situazione del bilancio comunale risulta essere sana e in equilibrio”.

Ubriaco aizzò cani contro poliziotti. Condannato a 4 mesi

L’assessore ha poi fatto il punto sui prossimi obiettivi. “I programmi che ci prefiggiamo - ha spiegato - sono, oltre quello di mantenere le attuali condizioni, di adoperarci per migliorarle e di cercare di abbassare la pressione fiscale sui cittadini nella speranza di riuscire a diminuire l’addizionale Irpef e ridurre ulteriormente il costo della Tari grazie ad un miglioramento della differenziazione dei rifiuti e con progetti che possano aiutare l’ente nei costi per lo smaltimento. Siamo attivi nel reperimento delle risorse strategiche - spiega ancora Raggi - partecipando ai bandi per ottenere sovvenzioni a livello regionale e nazionale, anche con particolare attenzione al Pnrr”.



Deposito scorie radioattive, elenco dei siti basato su vecchie mappe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.