Viterbo, stalking. Perseguita i vicini: condannato clochard rocker

Condannato a un anno e 9 mesi con pena sospesa un clochard che perseguitò e minacciò i vicini di casa perché non sopportava che i loro cani da caccia abbaiassero tutta la notte. I fatti risalgono tra il 2015 e il 2017 quando il vagabondo era andando a vivere in un casale immerso nelle campagne di Fastello. I rapporti di vicinato tra il cacciatore e il senzatetto si incrinarono da subito tanto che finirono per querelarsi a vicenda diverse volte. Una di queste denunce per il cacciatore sfociò in un sequestro amministrativo di alcuni fucili da parte dei carabinieri della stazione di Grotte Santo Stefano, per via della mancanza dei requisiti necessari per il porto d’armi.

Il mendicante, chitarrista con la passione per la musica rock, è finito invece al cospetto del giudice Elisabetta Massini con le accuse di stalking, molestie e minacce. In particolare, secondo le ricostruzioni, la mattina del 21 febbraio del 2016 l’uomo senza fissa dimora aggredì il figlio dei vicini contro il quale avrebbe lanciato da un lato all’altro della recinzione degli oggetti mentre questi si trovava nel giardino della propria abitazione. Il dibattimento a carico dell’uomo è entrato nel vivo lo scorso settembre con le deposizioni di due carabinieri che intervennero in diverse occasioni per sedare le liti.

“Quest’uomo ci disse che non ne poteva più di sentire i cani che abbaiavano nelle ore notturne – hanno raccontato i militari due mesi fa–. Dal 2015 fino a metà 2017 il senzatetto ha vissuto in una vecchia cascina accanto alla casa del cacciatore situata in una zona prettamente agricola. Lo infastidivano i cani da caccia, che erano tenuti bene, e litigavano per questo, ma in realtà era l’unico a lamentarsi”. La sentenza emessa dal giudice ha condannato il senzatetto a un anno e 9 mesi di reclusione, concedendo la sospensione della pena per 5 anni, ma stabilendo un risarcimento di 5 mila euro in favore delle parti civili.



