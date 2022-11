Viterbo, classifica Ecosistema Il Sole 24 ore: la città cresce in sostenibilità ambientale

Massimiliano Conti 08 novembre 2022 a

La qualità della vita nella Tuscia migliora ma resta scarsa, mentre la città di Viterbo compie un balzo in avanti sul fronte della sostenibilità ambientale. È quanto emerge dalla classifiche pubblicate ieri dai quotidiani economici Italia Oggi e Il Sole 24 Ore.

Nel primo caso, la nostra provincia si piazza al 69° posto, scalando una posizione rispetto allo scorso anno. Non è dunque verso queste latitudini che deve orientarsi chi è in cerca di un territorio dove vivere bene. Ma è nel Lazio in generale che la situazione appare tutt’altro che idilliaca. Basti pensare che al primo posto - nonostante il traffico, il caos, i rifiuti e i cinghiali, troviamo Roma con tutta la sua provincia (54° posto in Italia); al secondo si piazza Rieti (61° a livello nazionale). Dietro Viterbo troviamo Latina (76° posto nazionale) e, a chiudere, Frosinone (78° posto su scala nazionale).

La provincia dove si vive meglio in Italia è quest’anno quella di Trento, che scalza Parma dalla vetta. Seguono Bolzano, Bologna, Firenze e Milano. La maglia nera invece per qualità della vita spetta a Crotone. A fondo classifica troviamo, salendo verso l’alto, anche Siracusa, Caltanissetta e Napoli. La classifica segue come sempre la conformazione geografica dello stivale: più si scende più si vive peggio, e non è certo una novità. Viterbo si trova nel terzo gruppo tra i quattro con cui Italia Oggi ha suddiviso le 107 province italiane, quello in cui la qualità della vita è bassa.

Le cose migliorano per Viterbo sul fronte ecologico, non tanto per il posto occupato (64°) quanto per le posizioni scalate rispetto allo scorso anno: ben 19. La ventinovesima edizione del rapporto Ecosistema urbano è stata realizzata come sempre da Legambiente insieme al quotidiano confindustriale. Nel Lazio stavolta il podio spetta a Rieti (51° posto nazionale). Il capoluogo della Tuscia è secondo, davanti a Frosinone (74° posto nazionale), a Roma (88°) e a Latina (102°).

