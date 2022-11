Viterbo, anziani derubati. Badante a processo: ordinata perizia grafologica sulle ricevute dei Compro Oro

08 novembre 2022 a

Avrebbe derubato anziani e portatori di handicap che avrebbe dovuto assistere e rivenduto i preziosi saccheggiati a tre diversi compro oro. Ieri in aula il giudice ha nominato il perito che si occuperà di eseguire una perizia grafologica volta a stabilire l’autenticità delle firme apposte sulle ricevute dei negozianti. L’esperto, la dottoressa Tiziana Agnitelli, consegnerà il proprio elaborato tra 60 giorni. Sul banco degli imputati una badante viterbese di 44 anni, residente in una frazione del capoluogo, accusata di aver sottratto gioielli da alcune abitazioni di alcuni datori di lavoro che poi avrebbe venduto ad attività commerciali specializzate nell’acquisto e vendita di oggetti preziosi.

A giugno scorso il difensore della 44enne, l’avvocato Remigio Sicilia, ha avanzato un’istanza di rito abbreviato, condizionato sia a una perizia grafologica da effettuare sulle ricevute rilasciate dai commercianti, sia al deposito di una documentazione, relativa alla vicenda che vede implicata la donna, la quale, secondo la difesa, sarebbe titolare di un unico conto corrente sul quale non sarebbe transitato alcun assegno. A tale proposito, sin dal principio, il legale della donna ha sostenuto che i conti, a suo avviso, non quadrerebbero in quanto sussisterebbero delle incongruenze tra i gioielli che furono sequestrati e le stime effettuate in un secondo momento e che si tratterebbe dunque di monili diversi, il cui furto non sarebbe attribuibile alla propria assistita.

Nel corso dell’udienza è stata sentita la figlia di una parte offesa che denunciò la 44enne a luglio 2021. La donna, rispondendo alle domande delle parti, ha riferito che l’imputata si sarebbe presa cura della madre malata soltanto per poche ore nell’arco di una sola giornata e di aver scoperto successivamente che in casa mancavano degli oggetti d’oro e che quando fu interpellata dagli agenti della questura riconobbe un solitario di sua proprietà che le fu mostrato dai poliziotti. Si torna in aula il 24 novembre per l’ascolto di altri testimoni.

