Viterbo, si barricò al pronto soccorso. Assolto egiziano

È stato assolto un senzatetto egiziano di 21 anni il quale ad aprile scorso ha dato in escandescenze al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il giovane migrante, assistito dall’avvocato Luigi Mancini, nel pomeriggio di lunedì 25 aprile è stato rintracciato da alcuni agenti della Polizia ai quali ha riferito di accusare un malore e pertanto è stato trasferito al pronto soccorso in ambulanza.

Una volta essere stato affidato alle cure dei sanitari dagli agenti che lo hanno scortato, il ragazzo non ha voluto essere visitato, pretendendo invece di rimanere in ospedale. I poliziotti sopraggiunti nel frattempo per dare manforte ai colleghi sono venuti a sapere da una guardia giurata che in realtà il 21enne nei giorni precedenti era riuscito a intrufolarsi e di nascosto aveva dormito e bivaccato in alcune sale al settimo piano dello stesso stabile.

Avendo appreso tali notizie i poliziotti hanno cercato per ore di persuadere il ventenne, che entrava e usciva dalle stanze del pronto soccorso. “Non voleva andare via e inizialmente lo avvertimmo verbalmente – ha spiegato un poliziotto che ha partecipato all’intervento-. Quando sono riuscito a bloccarlo è scappato all’esterno ma è stato fermato da un collega per essere caricato a bordo di una volante e in quel momento ha cominciato a dimenarsi con le braccia e a scalciare colpendo al volto l’agente”. Il verdetto finale ha prosciolto il 21enne dalle accuse formulate a suo carico.

