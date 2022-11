Viterbo, finti impiegati delle Poste tentano di truffare pensionata a Soriano. Denunciati, le foto della coppia

07 novembre 2022 a

Soriano nel Cimino (Viterbo), si spacciano per impiegati delle Poste e cercano di truffare un’anziana che abita a Sant’Eutizio. E’ accaduto nel fine settimana del 6 novembre ma i presunti responsabili del raggiro non sono riusciti ad allontanarsi. Infatti una pattuglia dei carabinieri, dopo la segnalazione di un’auto sospetta in zona, li ha intercettati proprio lungo la strada provinciale Sant’Eutizio mentre si dirigevano verso Vignanello. Si tratta di un 23enne di Castel Volturno (Caserta) e di una 26enne napoletana che sono stati denunciati per tentata truffa aggravata.

Secondo la versione dei militari della stazione di Soriano nel Cimino si erano appena allontanati con un’auto presa a noleggio dall’abitazione di una pensionata che avrebbe evitato la truffa per un soffio. La donna che era a bordo dell’auto si sarebbe presentata in casa dell’anziana fingendosi una dipendente delle Poste chiedendo il pagamento di presunti debiti contratti da dei familiari. La ragazza poi si è allontanata quando ha capito che stavano arrivando i figli della pensionata. Il trucco è ben conosciuto dagli investigatori. Come accaduto ad altre vittime anche la signora e i suoi parenti avevano ricevuto numerose telefonate da sedicenti direttori o impiegati delle Poste per cercare di avvalorare la “missione” della finta dipendente che avrebbe dovuto incassare i soldi a domicilio. Inoltre i carabinieri, d’intesa con l’autorità giudiziaria, ha deciso di divulgare le foto dei due presunti truffatori. Infatti c’è il sospetto che la coppia si sia resa responsabile di episodi analoghi e la divulgazione delle immagini può servire ad eventuali vittime per riconoscerli. Ad ogni modo, la coppia è stata anche segnalata alla questura per l’adozione del provvedimento del foglio di via obbligatorio dalla Provincia di Viterbo.

L’operazione d è stata resa possibile a seguito ad ampia campagna di divulgazione preventiva e sensibilizzazione portata avanti dai carabinieri del comando provinciale di Viterbo, in stretta collaborazione con le parrocchie della Tuscia e tutti i centri di aggregazione per gli anziani, ed ha beneficiato inoltre del determinante apporto di una cittadinanza attenta, coesa alle forze dell’ordine e pronta a segnalare eventuali illeciti, che già nei giorni scorsi aveva portato i militari del provinciale a sventare due analoghe truffe a Marta e Tarquinia.

